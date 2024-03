Chiara Ferragni sulla copertina «bellissima» dell’Espresso: «Grazie a tutti, sono giorni difficili per ragioni diverse» – Il video

Torna a parlare in un video su Instagram Chiara Ferragni, che il giorno dopo l’anticipazione della copertina dell’Espresso ringrazia i suoi follower per il sostegno. Quella foto che mostra l’nfluencer come Joker, relativo a un’inchiesta sulla rete delle sue società, ha scatenato dure polemiche, ma forse per la prima volta in modo più evidente non è mancato il sostegno da parte del pubblico per una copertina definita da molti «violenta». Il sostegno era arrivato anche da Fedez, che nonostante le voci sulla separazione in corso con la moglie, ha voluto attaccare il settimanale e il suo editore.

Nel video Ferragni spiega di essere arrivata a New York per lavoro. Veste in grigio, come nel primo video dopo l’esplosione del caso Balocco con l’ormai famosa tuta. E ai suoi follower dice: «Volevo ringraziare tutti perché ho ricevuto centinaia di messaggi per quella “bellissima” cover che è stata fatta». Che la copertina potesse essere d’aiuto per il recupero di immagine dell’influencer, lo aveva detto anche Fiorello, sottolineando l’arrivo dei primi messaggi di sostegno dopo settimane di attacchi contro Ferragni. L’influencer ha aggiunto: «Sono giornate veramente difficili per una quantità di ragioni diverse, però davvero mi aiutate tantissimo, mi state sempre vicino e questa cosa non passa inosservata. Ci siete anche nei momenti più difficili, per me è importantissimo. Grazie».

