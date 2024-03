David Parenzo contestato alla Sapienza, blitz di un gruppo pro Palestina: «Razzista, giustifichi il genocidio» – Il video

Un gruppo di attivisti pro Palestina ha contestato il giornalista David Parenzo che doveva intervenire a un convegno all’Università La Sapienza di Roma. È lo stesso conduttore dell’Aria che tira su La7 a denunciare l’aggressione in un video in cui alcuni attivisti hanno interrotto l’incontro: «Non mi vogliono far parlare», spiega Parenzo nel video. Mentre alcuni sorreggono la bandiera palestinese, un’attivista si rivolge a Parenzo che la sta filmando: «Lei è un razzista che utilizza la questione femminile strumentalizzandola per difendere e giustificare il genocidio in atto in Palestina». Parenzo tenta di ribattere: «Forse non sei preparata…», ma la ragazza gli urla addosso assieme ad altri che gli contestano di aver tenuto fuori dalla sala altri contestatori.

Tante le espressioni di solidarietà per Parenzo, a cominciare dal presidente della Comunità ebraica di Roma, Victor Fadlun: «Negare il diritto di parola a David Parenzo solo perché ebreo, e addirittura dargli del ‘fascista’ e lanciare della spazzatura, è stato uno spettacolo indecoroso che dimostra il pesante clima di intimidazione che la nostra Comunità sta vivendo. Ancora più grave è che questo sia successo dentro una università, la Sapienza, che dovrebbe essere un tempio della libertà di pensiero e di parola. Esprimiamo tutta la vicinanza e solidarietà a Parenzo, un giornalista coraggioso che in questi tempi di fanatismo buio e propaganda pro-Hamas continua a fare informazione corretta e raccontare la verità, dando spazio a tutte le opinioni e i punti di vista. Grazie David!».

