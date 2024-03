Como, prof cerca di separare due alunni di 13 anni durante una lite: picchiato, finisce in ospedale

È finito in ospedale il professore di una scuola media in provincia di Como dopo aver tentato di fermare una lite tra due alunni. Uno di loro, 13enne, si è scagliato contro il docente tirandogli pugni e spinte facendolo finire contro un muro e poi a terra. Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118 che ha prima medicato il professore 38enne e poi ha deciso di trasportarlo all’ospedale di Gravedona (Como). A darne notizia è il quotidiano La Provincia di Como, il quale riferisce che l’aggressione è avvenuta lo scorso venerdì mattina nell’area dove gli alunni stavano aspettando il pullman per una gita. Secondo quanto ricostruito, il 13enne sul momento è stato fatto comunque salire a bordo e ha preso parte alla gita scolastica.

A seguire sono stati avvertiti i carabinieri della Compagnia di Menaggio e la scuola prenderà i dovuti provvedimenti disciplinari. Quanto al professore, invece, non è in gravi condizioni, ma ha riportato un trauma ad una spalla e alcune ferite. A seguito delle frequenti aggressioni ai danni del personale scolastico, nelle scorse settimane è stata approvata in via definitiva la legge contro le aggressioni al personale scolastico e prevede l’inasprimento delle pene per i reati commessi ai danni di docenti, dirigenti e personale Ata.

