Forte pioggia a Napoli, il quartiere Vomero invaso da un fiume di fango: case e negozi allagati – Il video

Il Vomero è sott’acqua. A causa delle forti piogge di questa mattina, via Solimena di Napoli è stata invasa da un fiume di fango, provocando allagamenti in sottoscala di edifici, locali commerciali e appartamenti. Maltempo che si è abbattuto su una delle due strade del Vomero, via Morghena, già colpita dalla voragine del 21 febbraio scorso che ha inghiottito diverse auto e ferito quattro persone. I residenti, allarmati dall’evento, sono scesi in strada per tentare di svuotare i locali allagati, ma senza successo. Secondo le prime ricostruzioni, la colata di fango e detriti potrebbe essere stata causata dal cedimento di una condotta fognaria situata a monte della voragine del 21 febbraio. Sul luogo dell’incidente sono intervenute le squadre di soccorso, fortunatamente senza registrare feriti, ma con diversi danni e disagi. Poco prima che l’enorme massa di fango invadesse il Vomero, i residenti riferiscono di aver sentito due forti boati. Rumore probabilmente causato dall’apertura improvvisa di alcune saracinesche di negozi, dopo essere state investite dall’acqua.

Il sindaco: «Controlli nelle fognature storiche»

Sulla vicenda è intervenuto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. «Ci sono state delle fuoriuscite d’acqua a monte della voragine dei giorni scorsi. C’è stato un immediato intervento con un bypass con delle pompe per evitare che la fuoriuscita continuasse», ha dichiarato annunciando ispezioni. «Si interverrà per fare sì che questa ulteriore fuoriuscita possa essere eliminata intervenendo su un sistema fognario che ha più di cento anni. La priorità degli interventi deve essere per le fogne storiche della città, dove è probabile che risulterà necessario fare delle sostituzioni», ha aggiunto.

