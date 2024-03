Roma, divelto il busto di Anna Magnani a Trastevere

Il busto di Anna Magnani che si trova in via della Pelliccia a Trastevere è stato divelto e tolto dalla sua nicchia. Sul posto si trovano gli agenti della polizia locale del gruppo Spe (Sicurezza Pubblica Emergenziale) impegnati nei controlli per la movida. Il busto dell’attrice, portato via, sarebbe stato poi ritrovato non lontano. La polizia ha aperto un’indagine per risalire ai responsabili. Al vaglio le immagini delle telecamere.

