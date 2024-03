Il topo in platea che ha interrotto lo show di Vincenzo Salemme al teatro Sistina

Un grosso topo che si aggirava in platea ha interrotto lo spettacolo di Vincenzo Salemme al teatro Sistina. Mentre andava in scena Natale in casa Cupiello, un roditore si è presentato all’inizio della piece. Quando il pubblico se ne è accorto, alcuni spettatori si sono agitati terrorizzati. A quel punto Salemme si è rivolto direttamente alla platea: «Vi rimborso io, di tasca mia, perché nessuno sta dicendo niente». A quel punto i fans gli hanno chiesto di andare avanti. Ma il direttore artistico del teatro Massimo Romeo Piparo non ci sta: «Siamo indignati e arrabbiati, il Sistina è parte lesa e ferita. Mettiamo in atto ogni azione per evitare i topi nel teatro, ci mancano solo gli elmetti. L’Ordine dei medici di Roma ieri ha lanciato di nuovo l’allarme: «Il fenomeno preoccupa, serve più pulizia in città».

