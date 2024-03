Roma, Sgarbi show: «Preferisco parlare d’arte che fare il cog****e al governo» – Il video

«Adesso non siete più complici di quel peccatore di Vittorio Sgarbi che osa conoscere l’arte. Preferisco parlare d’arte che stare al governo a fare il cog****e come volevano che facessi». Parola di Vittorio Sgarbi, critico d’arte ed e sottosegretario alla Cultura. Nel suo spettacolo su Canova, in scena al teatro Olimpico di Roma, Sgarbi ha dichiarato che la prossima biennale «farà schifo», perché avrebbe dovuto occuparsene lui e non ha potuto farlo. E che andato via lui – il solo competente – ora c’è solo un «governo di incompetenti» al comando.

Leggi anche: