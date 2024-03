Voto in Abruzzo, affluenza alle 12 al 15,8%. Si vota fino alle 23

È del 15,8% l’affluenza alle 12 per le elezioni regionali in Abruzzo, dove le urne saranno aperte fino alle 23. Il dato diffuso dal Viminale (1.415 sezioni su 1.634) si attesta di circa due punti sopra a quello del 2019, quando alle urne erano andati a votare alle 12 il 13,33% degli elettori abruzzesi. Al termine delle operazioni di voto si procederà con lo spoglio. Si vota in in 305 comuni: il totale dei votanti è pari a 1.208.276 di cui 592.041 uomini e 616.235 donne su una popolazione censita di 1.275.950. Le sedi dei seggi elettorali sono 1.634 di cui 13 ospedaliere. Le sezioni sono a Chieti 460, a L’Aquila 405, a Pescara 396 e a Teramo 373. Alle regionali del 2019 i votanti furono il 53%, un netto calo rispetto alle consultazioni precedenti, quelle del 2014, quando andò a votare il 61,56% degli aventi diritto. Alle più recenti politiche del 2022 è andato alle urne il 63,99% degli abruzzesi. Nel 2019 Marsilio ottenne il 48,03% dei voti, la sua coalizione il 49,20%. Il candidato del centrosinistra, Giovanni Legnini raggiunse il 31,29%; la sua coalizione, con 7 liste, arrivò al 30,64%. In quell’occasione si presentarono anche Sara Marcozzi per M5s che ottenne il 20,20%, e Stefano Flajani che ebbe lo 0,48%.

