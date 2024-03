La gaffe di Madonna al concerto: sgrida un fan perché non si alza in piedi ma era in sedia a rotelle – Il video

Brutta figura per la popstar americana Madonna. Durante un suo concerto a Los Angeles, ieri sera 9 marzo, ha chiesto ai suoi fan di alzarsi in piedi. Notando, però, che una persona tra il pubblico era rimasta seduta ha iniziato a sgridarla chiedendo come mai non si fosse alzata. Quando si è avvicinata si è accorta che si trattava di una persona con disabilità, costretta su una sedia a rotelle. A quel punto, non ha potuto fare altro che fare un passo indietro e scusarsi. «Oh, ok. Politicamente scorretto. Scusami, mi dispiace… sono felice che tu sia qui», ha detto la cantante in evidente imbarazzo. Il video è diventato in poco tempo viralissimo sui social, in particolare su TikTok e Instagram. Nonostante l’uscita infelice di ieri sera, Madonna sarà impegnata nel suo Celebration Tour negli Stati Uniti fino a metà aprile.

