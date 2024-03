Ecco perché la foto di Kate Middleton con i figli risulta manipolata. Rimossa dalle agenzie fotografiche

Il 10 marzo 2024, l’account Instagram ufficiale del Principe e della Principessa del Galles aveva pubblicato la foto di Kate Middleton insieme ai figli George, Charlotte e Louis, la prima dopo l’operazione all’addome dello scorso gennaio. Nel corso della serata, c’è chi ha notato un problema. Infatti, le agenzie fotografiche – come Reuters – hanno deciso di rimuoverla dai propri archivi in quanto sostengono che sia stata manipolata. Due gli elementi principali riscontrati: un elemento architettonico in basso a sinistra e la manica del maglione della figlia.

La foto sopra riportata era disponibile dall’archivio Ansa. I segni della manipolazione sono presenti anche nella foto condivisa dall’account Instagram ufficiale:

Proseguendo, si notano ulteriori elementi dubbiosi. Il maglione del figlio a sinistra non sembra regolare, mentre una piastrella sulla sinistra dei suoi piedi sembra replicarsi su un’altra. Il ginocchio destro della figlia è sfuocato rispetto al resto della gamba, dove i “confini” sono più netti. La cerniera del maglione di Kate (a destra nel dettaglio) sembra interrompersi all’improvviso, ma è uno dei dettagli meno dubbiosi rispetto agli altri.

Ecco come AFP annuncia il ritiro della foto, aggiungendone una nel proprio archivio con il seguente comunicato (il grassetto è nostro):

MANDATORY KILL – IT HAS COME TO LIGHT THAT THIS HANDOUT PHOTO NUMBER 000_34L82NW BRITAIN-ROYALS ISSUED BY KENSINGTON PALACE TODAY OF PRINCESS OF WALES AND HER KIDS HAD BEEN ALTERED AND THEREFORE IT WAS WITHDRAWN FROM AFP SYSTEMS AND MAY NO LONGER BE USED