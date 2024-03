Miyazaki dopo l’Oscar per “Il ragazzo e l’airone”: «Sono giapponese, non posso mostrare felicità»

Nella notte degli Oscar il premio per il miglior film d’animazione è andato a Studio Ghibli e al regista Hayao Miyazaki per Il ragazzo e l’airone. In un’intervista rilasciata all’emittente statale giapponese NHK Toshio Suzuki, produttore dell’opera si è detto «felice dal profondo del cuore», anche se pensa «che sia stata solo fortuna». Suzuki dice di aver chiesto all’Accademia tre statuette da distribuire alla squadra. Miyazaki ha visto la premiazione nel suo ufficio e gli ha detto: «Poiché sono giapponese, non posso mostrare la felicità sul mio volto».

