Sabrina Ferilli sugli Oscar: «Se vince “La zona d’interesse” so perché», polemiche dopo il caso Ceccherini

«Se dovesse vincere l’Oscar, La zona d’interesse, so perché vincerebbe» scriveva Sabrina Ferilli in una storia su Instagram a poche ore dall’inizio delle premiazioni a Los Angeles. Proprio mentre esplodeva il caso di Massimo Ceccherini, tra gli sceneggiatori del film di Matteo Garrone, che proprio in vista della serata degli Oscar aveva detto: «Sappiate che il film della cinquina è già bello solo che non vincerà, perché vinceranno gli ebrei». A differenza del comico toscano, Ferilli fa diretto riferimento al film di Jonathan Glazer che alla fine è stato premiato come miglior film straniero. Nella sua storia su Instagram, l’attrice aveva scritto: «Se dovesse vincere l’Oscar, La zona d’interesse, so perché vincerebbe, non certo perché è un film migliore di Io capitano».

La polemica

Parole che hanno presto provocato un’accesa discussione sui social. Secondo alcuni utenti, Ferilli avrebbe «perso la testa»: «Tifare Io Capitano infangando La Zona D’Interesse, che è un capolavoro assoluto, fa semplicemente schifo. Tifare così Italia e Garrone è imbarazzante». Qualcun altro minaccia di non andare a vedere l’ultima pellicola con l’attrice, Un altro ferragosto, a causa di queste esternazioni. E ancora: «Dopo la sua sparata e quella di Ceccherini sono contento che abbia vinto un altro film… poi proprio quel film». Glazer, nell’accettare la statuetta conquistata, ha comunque voluto accendere i riflettori su quanto sta accadendo a Gaza, condannando «l’occupazione» in corso.

Leggi anche: