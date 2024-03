Terremoto Milan: perquisizione della Guardia di finanza nella sede del club. Ci sono indagati tra i vertici

Perquisizioni nella società Milan sono in corso da parte del nucleo di polizia valutaria della Guardia di Finanza, precisamente nella sede di via Aldo Rossi. Nei scorsi mesi la procura di Milano ha iniziato a indagare sulle quote azionarie della società calcistica, precisamente nella fase in cui la maggioranza delle quote è passata dal fondo Elliot a quello Redbird. Il Corriere della Sera aggiunge qualche elemento in più: l’amministratore delegato del Milan dal 2022, Giorgio Furlani, e il suo predecessore tra il 2018 e il 2022 Ivan Gazidis, risulterebbero indagati dalla Procura di Milano per l’ipotesi di reato di ostacolo all’attività della Federazione Italiana Gioco Calcio di vigilanza sui requisiti di legge delle società padrone di squadre di calcio. Secondo la procura la società non apparterrebbe a chi dal 31 agosto 2022 appare come proprietario teorico (ovvero il fondo statunitense RedBird del finanziere Gerry Cardinale). Secondo la procura, riporta sempre il Corriere, l’influenza è ancora del fondo statunitense Elliott del finanziere Paul Singer.

(in aggiornamento)

