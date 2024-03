Va al pronto soccorso con dolori addominali, gli scoprono un tubo di gel nel retto: non si opera e scappa

Si è presentato di notte in ospedale lamentando un disturbo intestinale e manifestando dolori all’addome senza fornire dettagli precisi sulla causa e gli operatori sanitari – dopo un esame radiologico – hanno scoperto che aveva un tubo di gel lubrificante incastrato nel retto. È successo all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, dove i medici hanno poi informato l’uomo che l’unico modo per rimuovere l’oggetto era sottoporsi a un intervento chirurgico. Ricevuta questa indicazione, l’uomo si è però dileguato. Secondo quanto riferisce la Repubblica, è uscito dall’ospedale ed è tornato a casa. Il personale medico ha tentato di spiegargli l’importanza di sottoporsi all’intervento e dei gravi rischi in cui potrebbe incorrere, ma tutto si è rivelato inutile perché il paziente in questione non aveva alcuna intenzione di imbarcarsi in un’operazione chirurgica.

