Meloni: «Decongestionare il traffico di Bolzano? Fatevi un giro sulla Nomentana a Roma…» – Il video

«Fatevi dire, da qualcuno che viene da Roma, che sentire parlare di decongestionare il traffico a Bolzano è un po’ forte, però capisco il vostro punto di vista. Venite a farvi un giro sulla Nomentana per vedere come si decongestiona il traffico…». È la battuta pronunciata dalla premier Giorgia Meloni durante la firma dell’accordo sul Fondo per lo sviluppo e la coesione tra Governo e Provincia autonoma di Bolzano, circa 100 milioni di euro che servono anche, ha spiegato, per il «secondo lotto della circonvallazione di Bolzano per decongestionare il traffico». Da romana non ha potuto non ricordare il problema del traffico nelle strade della Capitale.

