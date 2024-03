Paura per Cara Delevingne, in fumo la villa da 6,5 milioni della modella a Los Angeles: due feriti – Il video

L’incendio ha impegnato 94 vigili del fuoco per oltre due ore: la 31enne in questi giorni è a Londra per uno spettacolo teatrale

«Ho il cuore a pezzi, non posso crederci. La vita può davvero cambiare in un batter d’occhi. Quindi abbiate cura di ciò che avete». A poche ore dallo spegnimento dell’incendio che ha parzialmente distrutto la sua villa nel quartiere Studio City di Los Angeles, in California, Cara Delevingne affida ai social le sue riflessioni. La modella e attrice britannica, che si trova a Londra per il musical Cabaret, pubblica alcune foto di quanto accaduto. Tra queste, anche quelle dei suoi gatti: «Sono sopravvissuti, grazie al lavoro dei vigili del fuoco». Sono stati necessari 94 pompieri e oltre due ore di lavoro per riuscire a domare le fiamme, di cui ancora non si conoscono le cause. Nell’incendio, secondo quanto riportano i media locali, sarebbero rimaste ferite due persone. Le fiamme avrebbero fatto collassare il tetto, come mostra il video diffuso dal Daily Mail, e si sarebbero propagate all’interno della super villa di oltre 600 metri quadrati e del valore di circa 6,5 milioni di euro. «Grazie a tutti i vigili del fuoco e alle persone che si sono fatte avanti per dare una mano», ha scritto ancora sui social la modella.

Leggi anche: