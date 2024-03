Israele, il direttore di Repubblica Maurizio Molinari contestato all’Università Federico II di Napoli – Il video

Blitz della Rete Studentesca per la Palestina al dipartimento di ingegneria

È saltato, in seguito a una protesta degli studenti, un dibattito sul “Ruolo della cultura nel contesto di un Mediterraneo conteso” all’Università Federico II di Napoli con il direttore di Repubblica Maurizio Molinari e il rettore Matteo Lorito. L’evento è stato annullato vista la tensione che si è creata nella facoltà di Ingegneria, Scuola Politecnica e delle Scienze di Base, nel quartiere di Fuorigrotta, dove un gruppo di studenti ha protestato, tra l’altro, contro i rapporti con Israele degli atenei italiani. Spintonamenti degli agenti della polizia con gli studenti, ma poi l’ingresso alla facoltà è stato garantito. Il gruppo ha esposto fuori la sede uno striscione: «Fuori i sionisti dalle Università». «In Palestina sono 30.000 i morti ammazzati da Israele – spiegano a Il Mattino gli studenti – Il direttore di Repubblica e il rettore Lorito come possono parlare di mediterraneo mentre si consuma nel cuore dello stesso, un genocidio? Com’è possibile soprattutto invitare in questa situazione il direttore di una delle testate italiane dichiaratamente sioniste, la Repubblica?».

