Ravenna, la truffa dei cani spacciati di razza e pubblicizzati da vip ignari: sei arresti tra Italia e Slovacchia

Cuccioli spacciati come cani di razza, venduti a prezzi esorbitanti e pubblicizzati da vip ignari. Tra questi spiccano Federica Pellegrini, Francesco Totti, Emma, Ignazio Boschetto, Wanda Nara, Salvatore Esposito. I carabinieri hanno sgominato un traffico illecito di cani a Ravenna e a seguito di un’indagine approfondita – svolta dalla Sezione operativa antibracconaggio e reati a danno degli animali – hanno eseguito misure cautelari nei confronti di sei persone. Si tratta di alcuni italiani e altri residenti o domiciliati all’estero. L’operazione, infatti, si è estesa fino alla Slovacchia e ha coinvolto anche le autorità locali. La procura di Ravenna ha fatto scattare, inoltre, il sequestro preventivo delle pagine web legate all’attività commerciale attraverso la quale sono stati venduti 127 cuccioli. Ora, gli accusati dovranno rispondere di associazione a delinquere a carattere transnazionale finalizzata al traffico illecito di animali e di frode in commercio poiché i cani venivano venduti a prezzi elevatissimi, giustificato da un falso valore commerciale. I cuccioli in questione erano simili ai bulldog francesi e ai pomerania. Secondo l’accusa, sfruttavano nomi importanti di vip, i quali era inconsapevoli del traffico illecito, per pubblicizzare i propri esemplari e convincere gli acquirenti del loro pedigree.

