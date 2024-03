Frana sui binari, una voragine paralizza i trasporti al Sud. Stop ai treni Bari-Roma e passeggeri bloccati per le feste

Da martedì 12 marzo una voragine sta paralizzando una parte dell’Italia. Documentato dalle riprese dei droni, il buco è stato provocato da una frana che si estende in una area di circa 250 metri e ha interrotto i collegamenti ferroviari tra Bari e Roma per almeno un mese. La parte di strada interessata è quella compresa tra Ariano Irpino (Avellino) e Benevento, causando notevoli disagi alla circolazione e al trasporto pubblico. I lavori necessari per riparare la voragine sono iniziati con la rimozione dei detriti, ma – riporta il Corriere della Sera – richiederanno circa trenta giorni, durante i quali si procederà alla demolizione e alla ricostruzione di uno dei pozzi di areazione, oltre al ripristino della galleria danneggiata.

I problemi per i passeggeri

Gli spostamenti sono stati gravemente compromessi nelle aree coinvolte, soprattutto per i viaggi dei treni ad alta velocità e degli Intercity. I passeggeri si sono trovati ad affrontare cancellazioni e ritardi, nonché l’impossibilità di viaggiare lungo il tratto interessato. Per tamponare i disagi, la Rete Ferroviaria Italiana ha organizzato bus sostitutivi lungo la tratta tra Foggia e Benevento, avvertendo però che i tempi di percorrenza potrebbero essere significativamente rallentati a causa del traffico stradale. L’altra alternativa che hanno dato ai passeggeri è stata quella di annullare o riprogrammare i loro viaggi. Tuttavia, si tratta di un’opzione poco fattibile considerato che soprattutto nel periodo festivo di Pasqua non ci sono più biglietti disponibili. Altra via che resta ai passeggeri è quella di spostarsi sui voli aerei. I biglietti, però, sono schizzati alle stelle dato il periodo festivo all’orizzonte.

