Quanto vale l’altra Ferragni: Valentina non risente della crisi della sorella

Solo fra qualche mese sarà possibile capire con qualche dettaglio quanto la crisi nata con il caso del pandoro Balocco e proseguita anche sul piano personale abbia aperto davvero brecce nel solido gruppo guidato da Chiara Ferragni. Molti contratti sono stati disdettati e sicuramente hanno frenato la crescita dei bilanci delle sue società, che fino all’ultimo scampolo del 2023 sembrava davvero inarrestabile. Le disdette dei contratti post Balocco saranno impugnate e in parte lo sono già state; quindi, un po’ del danno potrebbe essere recuperabile e poi passata la tempesta si faranno i conti anche sul tema più delicato, quello della credibilità di Chiara come influencer che in questi mesi è stata pesantemente incrinata.

Triplicato il fatturato della sua Vieffe dal 2020

La coda del momento critico ha toccato anche la sorella Francesca, dato che aveva affidato la gestione della sua immagine proprio alla società di Chiara, la Tbs crew – una delle due coinvolte dall’antitrust nel caso Balocco-beneficenza. Sembrano invece non avere risentito del momento delicato gli affari della terza sorella, Valentina, che in modo più deciso ha imboccato la strada di Chiara costruendo una società per monetizzare il suo patrimonio di 4,6 milioni di follower. Il fatturato della sua Vieffe srl, interamente controllata, è triplicato dal 2020 superando i 5 milioni di euro con un utile netto che negli ultimi anni si è aggirato sul milione di euro, e con disponibilità liquide intorno ai 2 milioni di euro secondo gli ultimi bilanci depositati in camera di commercio.

Gioielli in argento o placcati oro. E il mistero di un abito da sposa

Valentina commercializza con Vieffe gioielli, spiegando che ogni esemplare venduto «viene realizzato con materiali di pregio come argento 925 e placcature in oro 24kt o platino e le lavorazioni di smaltatura, incastonatura e rifinitura sono interamente realizzate a mano». Come spiega sul sito che lancia la commercializzazione, mettendo un po’ le mani avanti a possibili contestazioni che non mancano proprio di questi tempi, «la lavorazione completamente artigianale e fatta a mano dà vita a prodotti unici, ognuno con una propria anima e personalità, motivo per cui ogni piccola differenza non è da considerarsi un difetto, ma una caratteristica peculiare e originale di ogni singola creazione». In una sua storia Instagram di venerdì 15 marzo Valentina ha postato anche un ricco abito da sposa, commentando «special meeting today». Non ha chiarito però se vuole entrare nel settore da commerciante o se invece è l’annuncio di un suo prossimo passo personale con il giovanissimo fidanzato Matteo Napoletano.

Valentina Ferragni/Instagram

