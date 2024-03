Chiara Ferragni da Fazio: «È stato un periodo tosto, sono stata travolta dall’odio. Fedez? Ci sentiamo ma siamo in forte crisi» – I video

«Sto bene, sono contenta di essere qua. È un periodo un po’ tosto, sono stati due mesi e mezzo un po’ complicati. Certo, tutto va messo nel giusto contesto perché la mia storia è piccola così rispetto alle tragedie che accadono nel mondo. Mi sono trovata al centro di un’ondata d’odio». Chiara Ferragni è ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, a 7 anni dall’ultima volta ma soprattutto pochi mesi dopo l’apertura delle indagini sulle operazioni commerciali e gli accordi di beneficenza con alcune aziende. E dalla notizia delle rottura con il marito Fedez, padre dei figli Leone e Vittoria. «Tu penseresti che una come me è preparata a una cosa del genere. Ma niente ti può preparare alla violenza di questi attacchi. È stato difficile anche per me che sono abituata a essere attaccata», ha ammesso l’influencer, che sui social conta circa 30 milioni di follower, «lo so che i social media sono fantastici quando tutto va bene e un incubo quando le cose vanno male, ma certo provarlo sulla propria pelle è diverso. Quando passi da essere osannata a essere criticata aspramente, anche a ragione in certi casi, diventa tutto più difficile perché ti senti accerchiata».

Il caso pandoro

Ferragni è indagata per truffa aggravata per la comunicazione dell’accordo con alcuni marchi, che potrebbero aver indotto il consumatore a credere che acquistando i prodotti avrebbero contribuito a una donazione in beneficenza. «Lo spartiacque è il 15 dicembre 2023, la sentenza dell’Antitrust. Fino a quel momento non pensavo di aver fatto qualcosa di sbagliato, ma solo di aver fatto beneficenza, in assoluta buonafede», ricostruisce la 36enne, «ma ho capito che se la gente ha frainteso le mie intenzioni, ha frainteso quello che ho fatto, allora le cose potevano essere fatte in maniera diversa, potevano essere dette e fatte meglio. Vuol dire che c’è stato un errore». E poi ammette: «Con il senno di poi era meglio scollegare le operazioni commerciali dalla beneficenza. Come ho detto nel video di scuse, se qualcuno ha frainteso le mie intenzioni restituirò tutto quello che le mie aziende hanno guadagnato da quegli accordi».

La rottura con Fedez

Ferragni parla anche della sua sovraesposizione sui social, una scelta fatta 20 anni fa e di cui non si pente. Ma che in questi giorni la sta mettendo a dura prova, con i giornalisti che la assediano sotto casa per sapere se ha fatto pace con suo marito. Da Fazio non vuole aggiungere troppo sulla crisi matrimoniale con Fedez. Quando il conduttore le dice che magari si potrà risolvere, lei aggiunge solo: «Vediamo». E quindi le chiede di spiegare cosa ha provato quando è stata criticata perché da più parti si è invocata una sorta di strategia pubblicitaria per distogliere l’attenzione dai guai giudiziari. «Si pensa che un personaggio dietro lo schermo sia artificiale quindi si pensa che dietro ogni mia mossa ci sia un pool di esperti che mi consiglia. E io stratega che decido con mio marito di fingere una crisi», dice l’influencer, «purtroppo non è così. Non è una strategia, anche se sarebbe meglio. Quando sei un personaggio pubblico e rinunci alla tua privacy diventa difficile poi chiedere di rispettarla in un momento complicato. Le persone che ti seguono da tempo però imparano a capirti, imparano a comprenderti anche solo con una foto. E vorrei ringraziarli per i tanti messaggi che ho ricevuto. Io cercherò sempre di essere più autentica possibile, ma ci sarà sempre qualcuno che non lo capirà».

Il rapporto con il marito

Ferragni ha anche parlato della sua relazione con il rapper, e di quale sia la situazione adesso. «Io e Fedez abbiamo deciso di rinunciare alla nostra privacy tanto tempo fa, non è colpa dei media. Io ho iniziato la mia narrazione social a 16 anni, Federico aveva già la sua. Quando ci siamo conosciuti ovviamente è esplosa. La nostra è stata una scelta, abbiamo deciso di farla così e credo che continuerò a farlo, a raccontare me stessa sui social», assicura Ferragni. E poi aggiunge qualche dettaglio sulla situazione attuale: «Io e Federico ci sentiamo, siamo due persone adulte che si vogliono bene. Non è che da un momento all’altro chiudiamo i ponti. È un momento di crisi, ne abbiamo avute anche in passato ma questa è più forte. Vediamo»

Qualcosa però non è andato, almeno negli ultimi 4 mesi. Cosa non rifarebbe? «Non legherei più operazioni diverse. Come ho sempre fatto, da una parte le attività commerciali dall’altra quelle benefiche. Non immaginavo questi fraintendimenti. Credo che cambierò qualcosa nel mio modo di comunicare e di vivere. Voglio vivere più le giornate, voglio vivermi di più il presente. Quante volte mi sono accorta che il ricordo di un certo momento mi dava sensazioni migliori di averlo vissuto», dice la regina italiana dei social, prima di congedarsi dal pubblico di Discovery. «Sui social», prosegue, «ho conosciuto persone stupende, ma questi strumenti hanno anche lati negativi. E c’è una vita fuori che va vissuta. Quando è esplosa la gogna mediatica, avevo il terrore di uscire e di confrontarmi perché mi sentivo accerchiata. Invece appena l’ho fatto ho trovato persone fantastiche, che mi hanno fatto sentire bene. Uscire nel mondo reale mi ha fatto benissimo e voglio farlo sempre di più».

