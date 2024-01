Caso Chiara Ferragni-Balocco, l’inchiesta va verso l’ipotesi di truffa

Potrebbe modificare la prospettiva accusatoria dell’indagine, al momento senza indagati e titolo di reato, la relazione depositata oggi dalla Guardia di Finanza in Procura a Milano sul caso del pandoro griffato Chiara Ferragni e prodotto dalla Balocco. Secondo quanto apprende Ansa, per via di una serie di email valorizzate nelle carte acquisite negli uffici dell’Antitrust, l’ipotesi di reato, ancora da formulare, potrebbe essere non più frode in commercio bensì truffa.

Le carte in mano all’Antitrust

L’Autorità garante della concorrenza aveva già multato le società di Ferragni in due distinte sanzioni per un valore di un milione di euro. Nel mirino dell’Antitrust però anche lo scambio mail tra lo staff dell’influncer e l’azienda, anche per chiarire la genesi della errata comunicazione al pubblico. Secondo l’Autorità, la Fenice srl, che gestisce l’immagine di Ferragni ha «sostanzialmente imposto» alla Balocco la linea da tenere, specialmente in un comunicato stampa in cui si legavano le vendite dei pandori alla donazione ad un ospedale di Torino, donazione fatta invece prima dalla Balocco stessa con 50 mila euro.

