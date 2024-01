Chiara Ferragni ha dato il suo cachet di Sanremo a D.i.Re contro la violenza. «Donati 150mila euro»

Mentre continua l’inchiesta della procura di Milano sul pandoro Balocco promosso da Chiara Ferragni, sui cui già pesa una multa dell’Antitrust sulle donazioni dell’influencer interviene anche D.i.Re – Donne in Rete contro la violenza. L’associazione conferma di aver ricevuto 150mila euro dall’influencer, tramite bonifico della TBS Crew srl, in data 12 gennaio 2023. Era, come fu annunciato anche dall’influencer, il cachet di Ferragni per la passata edizione di Sanremo. L’imprenditrice digitale aveva infatti co-condotto due serate del festival a fianco di Amadeus. «L’erogazione liberale – spiegano – è stata destinata allo sviluppo di sportelli lavoro in 16 centri antiviolenza della Rete D.i.Re. I fondi sono stati distribuiti a seguito di una call interna ai centri del 09/05/2023 per la presentazione obiettivi del Fondo Lavoro e avviso per presentazione proposte. Sono stati selezionati 16 centri antiviolenza che hanno ricevuto i finanziamenti a fondo perduto attraverso bonifici effettuati dal 22/06/2023 al 07/07/2023, a seguito della ricezione della convenzione sottoscritta dall’associazione socia». Donne in rete contro la violenza è presente con 87 organizzazioni dislocate sul territorio nazionale, che gestiscono Centri antiviolenza e Case rifugio, affiancando oltre 20mila donne ogni anno.

