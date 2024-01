Balocco si difende sul caso Chiara Ferragni: «Noi turbati, iniziativa fraintesa. Pronti a collaborare con la procura»

«Siamo fortemente dispiaciuti che l’iniziativa sia stata fraintesa da molti: collaboreremo con le autorità – in cui riponiamo piena fiducia – certi che emergerà la nostra assoluta buona fede, e continueremo a impegnarci a creare prodotti di qualità da offrire ai consumatori in Italia e nel mondo, anche per tutelare chi è legato all’azienda, a partire dalle famiglie di chi lavora con noi». Questa la nota della Balocco spa in relazione all’indagine per truffa aggravata della Procura di Milano che ha coinvolto Chiara Ferragni e l’ad dell’azienda dolciaria, Alessandra Balocco. «Le recenti vicende ci hanno profondamente turbato, anche pensando ai valori che ci guidano e all’etica che ci ha sempre contraddistinto. Da oltre un anno, e soprattutto nelle ultime settimane, sono state riportate numerose informazioni non corrette, anche frutto di scarsa conoscenza, di errata interpretazione dei fatti, e in alcuni casi di strumentalizzazione», precisa l’azienda di Fossano nel cuneese. «Proseguiremo a fare del bene, come già facciamo da tempo, mettendo con ancor più forza i nostri valori al centro di tutti i nostri progetti», conclude la nota.

(in foto Alessandra Balocco / Ansa)

