Chiara Ferragni indagata, la reazione dell’influencer: «Sono serena, ma contro di me notizie false»

Si affida a una nota dei suoi avvocati Chiara Ferragni per rispondere alla notizia sull’indagine a suo carico da parte della procura di Milano per truffa aggravata per il caso dei pandoro Balocco. Mentre sui social l’influencer continua a mantenere un sostanziale silenzio, con i profili social che tacciono da almeno 24 ore. A proposito dell’indagine, Ferragni si dice «serena, perché ho sempre agito in buona fede e sono certa che ciò emergerà dalle indagini in corso». Poi la formula di rito quando ribadisce la «piena fiducia nell’attività della magistratura», ribadendo che «con i miei legali mi sono messa subito a disposizione per collaborare e chiarire ogni dettaglio di quanto accaduto nel più breve tempo possibile». Ad assistere l’influencer sono gli avvocati Marcello Bana e Giuseppe Iannacone.

«Turbata per la strumentalizzazione»

C’è però spazio anche per una replica alle durissime polemiche, scoppiate dopo la multa da un milione di euro inflitta all’influencer dall’Antitrust sulla promozione dei pandoro Balocco e l’iniziativa benefica a favore dei bambini dell’ospedale Regina Margherita di Torino. Ferragni sei dice «profondamente turbata per la strumentalizzazione che una parte dei media sta realizzando, anche diffondendo notizie oggettivamente non rispondenti al vero». Con lei è indagata anche Alessandra Balocco, ad dell’omonima azienda. Entrambe saranno ascoltate dagli inquirenti milanesi nei prossimi giorni.

