Fedez scopre Londra per la prima volta: «Che incubo attraversare». E nei locali della City incappa nella sua hit – Il video

Rapper, influencer e un po’ anche travel blogger. In questi giorni Fedez è in visita per la prima volta a Londra. Un viaggio su cui ha voluto tenere informati anche i suoi fan: «Ciao amici, è la prima volta che visito Londra. Non so perché alla veneranda età di 34 anni mi sono deciso a visitare questa città», riflette Fedez mentre si aggira per la capitale inglese in macchina. E poi, non senza un pizzico di ironia, offre qualche consiglio “inatteso” a tutti i suoi follower: «Bisogna stare attenti quando si attraversa qui, perché guidano al contrario. Seguitemi per altri consigli», dice ironicamente Fedez. Ma se per il rapper milanese è la prima volta tra le vie della City, gli abitanti della capitale inglese sembrano avere ben presente chi sia lui. In un’altra storia pubblicata su Instagram poche ore dopo la precedente, Fedez si trova in un locale. E in sottofondo si sente proprio una sua canzone: «Scusate, volevo dirvi che la canzone è mia. Fatemi sapere se vi piace, fatemi una piccola recensione…»

