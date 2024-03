Mike Tyson è tornato: botte da orbi in palestra in vista del ritorno sul ring. Ecco chi sfiderà – Il video

«You still wanna f**k with me?». «Vuoi (o volete) ancora vedertela con me?». Si presenta così sui social Mike Tyson, mentre mostra a tutti i suoi allenamenti in vista dell’incontro che il prossimo 20 luglio lo vedrà sul ring dell’At&T Stadium di Arlington, in Texas. Iron Mike non ha certo bisogno di ulteriori prove di forza per far conoscere il suo nome a tutti gli appassionati della boxe, e oltre. Eppure, a 58 anni d’età, l’ex pugile americano prepara un nuovo show: un match di boxe contro Jake Paul, un giovane youtuber-pugile-influencer di 27 anni, ossia 31 meno di Mike Tyson. In palio c’è una borsa vicina al miliardo di dollari da dividere tra i due sfidanti. A poco più di quattro mesi dall’incontro, Iron Mike si sta già allenando per tornare quello dei tempi d’oro. E il breve video dell’allenamento condiviso su Instagram dall’ex pugile lascia molti follower a bocca aperta. «Ha quasi 60 anni ma si muove come se ne avesse 25», commenta un utente. «Le persone abbastanza grandi da conoscere Mike Tyson sanno che non dovrebbero affrontarlo in un match nemmeno quando avrà 97 anni», scherza un altro.

