Napoli, trovati due cadaveri in auto in un garage: erano una coppia di fidanzati

I corpi di due giovani sono stati scoperti in un locale al piano terra di via Fosso del Lupo

Si sarebbe trattato di un tragico incidente quello che, nella notte tra venerdì 15 e sabato 16 marzo, ha portato alla morte di due giovani fidanzati nel quartiere Secondigliano di Napoli. Sabato mattina i corpi di due giovani sono stati ritrovati in un locale al piano terra di via Fosso del Lupo, nel nord della città. Il giovane 24enne e la compagna erano in auto, chiusa nel garage, probabilmente in cerca di un momento di intimità. Secondo quanto hanno ricostruito in queste prime ore i carabinieri incaricati delle indagini, e secondo quanto riferisce il Corriere del Mezzogiorno, la coppia si era appartata nel garage e, per scaldarsi, avrebbero lasciato accesa l’auto o una vecchia stufa. Con il passare delle ore, sarebbero prima svenuti e poi deceduti a causa delle esalazioni di monossido di carbonio nell’ambiente chiuso. A ritrovare i corpi dei due giovani sarebbe stato il padre del ragazzo. Sul posto sono arrivate anche due ambulanze, mentre un capannello di gente incuriosita ha raggiunto l’area.

