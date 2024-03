Pornhub chiude in Texas dopo l’inasprimento delle verifiche sull’età: «Gli utenti si sposteranno verso piattaforme pirata»

La scelta del gigante della pornografia dopo il via libera alla nuova legge: aveva già fatto lo stesso in altri sette Stati Usa

Pornhub si piazza stabilmente nelle prime venti posizioni dei siti più visitati al mondo, ma tra i suoi utenti non ci saranno più quelli che si collegano dal Texas. Chi dal secondo Stato più popoloso degli Usa cercherà di collegarsi al sito per adulti non potrà più farlo, infatti, dato che Pornhub ha sospeso il proprio servizio nel territorio, in seguito all’imposizione da parte del Texas di un sistema di verifica dell’età basato su un documento e non su un’autodichiarazione compilabile semplicemente cliccando su un tasto – come avviene in Italia e in molte parti del mondo. Una mossa già vista in altri casi. La legge era entrata in vigore lo scorso giugno quando venne subito contestata da Aylo, compagnia che controlla Pornhub, YouPorn e Brazzers, facendo ricorso.

La legge del Texas

La legge impone alle aziende che offrono «materiale sessuale dannoso per i minori» di verificare che i suoi utenti abbiano almeno 18 anni. Gli utenti devono così dimostrare la propria età inserendo informazioni da un documento d’identità rilasciato dal governo o fornendo prove sufficienti a confermare il dato anagrafico in altri modi, come tessere universitarie, rate di mutui o buste paga. La legge richiedeva inoltre che i siti porno mostrassero un controverso «avvertimento sanitario», nel quale si sostiene che i siti porno «fanno crescere la domanda di prostituzione, lo sfruttamento minorile e l’incidenza della pedopornografia». Una settimana fa è arrivata la decisione della Corte d’Appello, che ha rigettato la parte sull’avvertimento sanitario, ma considerato legittima quella sulla verifica dell’età.

Vie di fuga

Commentando la decisione del tribunale Aylo ha definito la legge «inutile e pericolosa». Il vicepresidente della società, Alex Kekesi, ha dichiarato che la norma «non solo non proteggerà effettivamente i bambini, ma ridurrà inevitabilmente la capacità dei creatori di contenuti di pubblicare e distribuire contenuti legali per adulti». Inoltre, Pornhub sostiene che l’applicazione della legge sia troppo complicata a causa della miriade di siti pornografici presenti su web, prevedendo che il traffico non farà altro che spostarsi sulle piattaforme con controlli più laschi e quindi illegali. il Texas è diventato così l’ottavo Stato Usa da cui Pornhub ha deciso di ritirarsi – assieme a Arkansas, Utah, Louisiana, Missouri, Mississippi, Virginia e North Carolina – in seguito a leggi simili fortemente volute dagli amministratori repubblicani. Spesso in questi territori è stata registrata una massiccia adesione a servizi di VPN, che permettono di navigare collegandosi a server di altri Stati o Paesi, e quindi di ingannare limitazioni territoriali.

