Italrugby da sogno: batte il Galles e centra il terzo risultato utile di fila al Sei Nazioni. Non era mai successo

La squadra del ct Quesada s’impone a Cardiff per 24-21. Una settimana fa a Roma aveva battuto la Scozia, prima il pareggio con la Francia

L’Italia del rugby vince ancora al Sei Nazioni, e il successo contro il Galles nel match di oggi regala un traguardo storico: mai gli Azzurri avevano ottenuto tre risultati utili consecutivi nel torneo più blasonato del circuito del rugby. Dopo il pareggio con la Francia di due settimane fa e la vittoria casalinga contro la Scozia di sabato scorso, gli Azzurri hanno infatti battuto a Cardiff i gallesi per 24-21, centrando lo storico filotto per quella che è spesso la «pecora nera» (cucchiaio di legno in gergo rugbistico) del torneo. I meriti vanno tutti al ct Quesada, ma anche ai protagonisti dei match di questi ultimi giorni, a Garbisi a Page-Relo.

Leggi anche: