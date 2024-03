L’albero spoglio, la vernice verde e la ragazza: ecco il nuovo graffito di Banksy a Londra – Le foto

Riecco Banksy. Il noto street artist britannico, la cui identità resta sconosciuta, ha lasciato una nuova opera tra le vie di Londra. Individuato un albero con i rami potati e spogli che si trova in un anfratto su Hornsey Road, nella zona nord di Finsbury Park, l’artista ha spruzzato sul muro alle spalle vernice verde, a simulare le foglie sparite e probabilmente l’ambiente «violato». Sotto, sulla parete della palazzina, compare lo stencil di una ragazza con uno spruzzatore a pressione che guarda verso l’alto, come per rendersi conto dell’effetto della “sua” spruzzatura. L’opera è comparsa ieri, e oggi, dopo ore di congetture, è arrivata la «rivendicazione» di paternità di Banksy. Con un posto muto su Instagram, in cui l’artista ha semplicemente pubblicato le immagini dell’angolo prescelto prima e dopo l’azione sul muro. Ora nella zona è tutto un andirivieni di curiosi, residenti così come turisti: «Lo sentiamo come un messaggio personale di solidarietà rivolto a noi che abitiamo qui, e ne siamo molto orgogliosi», ha detto alla Bbc l’inquilina di un palazzo vicino.

Il significato dell’opera

Secondo Stefano Antonelli, curatore con Gianluca Marziani di mostre importanti in Italia sullo street artist di Bristol, «il verde utilizzato potrebbe riferirsi al colore legato alla festa di San Patrizio celebrata ieri in Inghilterra. L’altro dettaglio riguarda la tonalità di verde, come quella dei cartelli della municipalità di Islington, dove si trova l’opera», ha osservato ancora Antonelli all’Ansa, che sottolinea come «anche l’albero potrebbe avere una storia da raccontare che Banksy ha voluto portare all’ attenzione del pubblico».

epa11227752 People view a graffitied mural near a tree on Hornsey Road in the Finsbury Park area of London, Britain, 18 March 2024. The artwork has been confirmed by artist Banksy on his Instagram social media feed as authored by him. EPA/NEIL HALL

