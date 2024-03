Valditara contro la scuola di Pioltello che chiude alla fine del Ramadan: «Non si possono introdurre nuove festività»

«Ovviamente le scuole non possono stabilire nuove festività in modo diretto o indiretto». In una battuta il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha messo il suo veto sulla decisione presa dall’istituto comprensivo di Pioltello, nel Milanese, di chiudere per un giorno in modo da darei ai bambini della Iqbal Masiq e alle loro famiglie la possibilità di festeggiare la fine del Ramadan. «Il mio obiettivo – ha detto a margine della presentazione della Smart Factory Lab di Cima al Milano Innovation District – è far rispettare la legge, la legalità, le regole. Il calendario scolastico lo definisce Regione Lombardia. Le scuole possono derogare per esigenze comprovate legate al piano dell’offerta formativa».

