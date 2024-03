Alessio Giannaccari trovato morto ad Amsterdam, giallo sul 19enne di Lecce scomparso da sabato

Il ragazzo viveva in Olanda dall’inizio di quest’anno. Aveva trovato lavoro come cameriere in un ristorante

Il corpo di Alessio Giannaccari è stato ritrovato oggi 19 marzo vicino ai binari della stazione della metropolitana Holendrecht ad Amsterdam. Dallo scorso 16 marzo il 19enne originario di Lecce non dava più notizie di sé ai famiglia, che ne avevano denunciato la scomparsa. In Olanda il ragazzo lavorava come cameriere in un ristorante. Ancora ignote le cause della morte, su cui indaga la polizia olandese. Nelle ultime ore i genitori del 19enne, il padre imprenditore e la madre avvocata, erano partiti per Amsterdam, per poter seguire più da vicino le operazioni di ricerca del ragazzo. Da quando era scomparso, famigliari e amici avevano diffuso diversi annunci, nella speranza che qualcuno potesse averlo incontrato. Fino a questa mattina, quando è avvenuto il ritrovamento del cadavere del 19enne.

Il trasferimento

Il 19enne era in Olanda dall’inizio di quest’anno, dove aveva trovato lavoro come cameriere. Il ragazzo aveva deciso di non proseguire gli studi dopo la maturità classica, con l’obiettivo di fare esperienza nel settore della ristorazione, in cui è attivo suo padre. Ad Amsterdam viveva in un appartamento in condivisione, poco distante dal luogo in cui è stato ritrovato senza vita.

La scomparsa

Dallo scorso sabato 16 marzo, Giannaccari non dava più notizie di sé. Secondo quanto riporta Repubblica, sarebbe uscito di casa senza documenti. I suoi genitori avevano cercato di mettersi in contatto con lui, ma il suo telefonino non ha più squillato.

