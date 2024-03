Stormy, il doc dell’ex pornostar che accusa Donald Trump: «Il sesso con lui è stato orribile ma non ho detto “no”»

Si chiama Stormy ed è il documentario in cui l’ex pornostar Stormy Daniels racconta la sua “frequentazione” con Donald Trump nel 2006. Stephanie Clifford è nata a Baton Rouge in Lousiana il 17 marzo del 1979. Soprannominata dal tycoon “faccia da cavallo”, il processo che la vede protagonista comincerà il 5 aprile. Secondo l’accusa l’ex presidente degli Stati Uniti alcuni documenti di bilancio aziendale per comprare il suo silenzio e quello di Karen McDougal sulle loro relazioni durante la campagna per arrivare alla Casa Bianca. Il film arriva sulla piattaforma a pagamento Peacock. E lo fa mentre il giudice Juan Merchan blocca il tentativo di fermare le testimonianze del suo ex avvocato e faccendiere Michael Cohen e di Daniels nel processo.

Complicata e coraggiosa

Secondo Rolling Stone il doc è il ritratto di una donna complicata e coraggiosa. Prodotto da Erin Lee Carr e Judd Apatow, Stormy racconta l’infanzia povera di Daniels, la sua ascesa come star dei contenuti per adulti e la storia con Trump. Il film mostra come il singolo incontro sessuale con l’ex presidente e come abbia distrutto la vita dell’attrice, gettando nel caos la sua famiglia, le sue relazioni e la sua carriera. Trump, che ha sempre negato di aver fatto sesso con Daniels, ha accusato Cohen e la porno star di essere «bugiardi ed opportunisti». Ma il giudice Merchan ha respinto le accuse, sostenendo di «non essere a conoscenza di alcuna motivazione logica per la quale un testimone dell’accusa dovrebbe essere tenuto lontano dalla sbarra perché la sua credibilità è stata messa in discussione». Il lavoro racconta anche le minacce di morte ricevute dalla pornostar per le testimonianze.

Il sesso con Trump

Ma la narrazione è incentrata sul tycoon. All’epoca del loro incontro lui aveva 60 anni ed era sposato con Melania e lei 27. E Clifford, che narra anche di una violenza sessuale subita da un vicino di casa quando aveva nove anni, spiega che il sesso con Trump è stato consensuale: «Non si è trattato di uno stupro in alcun senso. Non ho detto di no perché ero tornata ad avere 9 anni». Nel doc l’ex pornostar racconta anche le minacce subite in questi anni. E fa anche sapere che un suo cavallo è stato colpito da un proiettile di gomma, in quella che è sembrata un’intimidazione nei suoi confronti. Il rapporto sessuale con Trump, dice Daniels, è stato «orribile». Nel tempo, ha ricevuto diverse minacce di morte anche nei confronti della sua famiglia.

«Voleva uccidermi»

«Non ricordo come sono salita sul letto. È stato terribile. Ma non ho detto ‘No’», spiega Stormy a proposito della notte di sesso con Trump. Particolarmente toccante è la scena in cui Daniels dà istruzioni ai suoi parenti in caso di morte. E racconta delle minacce ricevute da un uomo in un parcheggio della palestra che frequentava. «Lascia stare Trump. Dimentica tutto. Sarebbe un peccato se succedesse qualcosa alla madre di questa bella bambina», le ha detto mentre lei teneva in braccio sua figlia. Nel frattempo ha ricevuto anche una condanna a pagare a Trump 230 mila dollari, nel frattempo diventati 600 mila con gli interessi, dopo una causa per diffamazione persa. E ha detto di temere che Trump volesse farla uccidere: per questo ha firmato l’accordo per il suo silenzio nel 2016.

