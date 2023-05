Usa, fissata la data del processo a Donald Trump: sarà il 25 marzo, a primarie iniziate

È il 25 marzo 2024 la data fissata per l’inizio del processo a Donald Trump sul caso Stormy Daniels. Lo ha deciso il giudice Juan Merchan del tribunale di Manhattan, durante un’udienza alla quale ha assistito anche l’ex presidente statunitense per una quindicina di minuti in videocollegamento. Secondo quanto riferisce il New York Times, Trump è apparso infastidito quando è stata comunicata la data del processo. A fine marzo, infatti, le primarie repubblicane per decidere chi sfiderà il candidato democratico – quasi sicuramente il presidente uscente Joe Biden – saranno già entrate nel vivo, tre settimane dopo il Super Tuesday che assegna il maggior numero di Stati. Intanto già domani, mercoledì 25 maggio, Ron DeSantis dovrebbe ufficializzare la sua candidatura alle presidenziali. È stata la prima volta che l’imprenditore è apparso in aula, seppure da remoto, da quando lo scorso mese il Gran Giurì di New York ha reso pubblico l’elenco dei 34 capi d’accusa che gli vengono contestati. Il giudice ha anche diffidato Trump e i suoi legali di condividere pubblicamente le prove emerse durante la fase di discovery del procedimento penale a suo carico. Secondo l’accusa, l’ex presidente ha falsificato alcuni documenti di bilancio aziendale per comprare il silenzio di Stormy Daniels e Karen McDougal sulle relazioni intrattenute.

