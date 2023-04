Donald Trump, ecco i 34 reati di cui è accusato: «Cospirò per minare le elezioni del 2016» – Il documento

Il Gran Giurì di New York ha reso pubblico l’elenco dei 34 capi d’accusa contestati all’ex presidente Usa Donald Trump, comparso questa sera al tribunale di Manhattan di fronte al giudice Juan Merchan. Il tycoon, seduto al banco degli imputati con l’aria di sfida, ha ascoltato la lettura dei 34 reati contestati e poi, tramite i suoi avvocati, si è dichiarato non colpevole. Ma quali sono i reati contestati all’ex presidente? Le felonies riportate nel documento ufficiale riguardano la falsificazione di documenti di bilancio di primo grado. Come tali, nota il New York Times, si configurano come reati di tipo E, quelli di minor gravità secondo la legge dello Stato. Il massimo della pena prevista per ciascuno di essi è di quattro anni. Ciononostante, gli inquirenti potrebbero far crescere di livello le accuse qualora si convincessero che l’imputato ha falsificato i documenti di bilancio per commettere oppure per nascondere un altro crimine. Nel merito, come anticipato da Nbc, tra le accuse chiave a Trump c’è quella di aver pagato alcune donne – Stormy Daniels, ma anche un’altra ex coniglietta di Playboy, Karen McDougal – per comprare il loro silenzio sulle relazioni intrattenute. La gravità politica dei fatti contestati, scrive la procura di Manhattan, sta nel fatto che essi erano parte di una «cospirazione per minare l’integrità delle elezioni del 2016». Ecco il documento originale della Corte che contiene l’elenco completo delle accuse per le quali sarà processato – primo ex presidente Usa della storia – Donald Trump.

