Trump imbronciato al banco degli imputati sfida i giudici di Manhattan – La foto

Serio, quasi imbronciato, l’aria di chi si gioca la sfida della vita, politica e non solo. Così appare Donald Trump nella foto filtrata dall’interno del tribunale di Manhattan, dove l’ex presidente Usa si è appena dichiarato non colpevole dei 34 capi d’accusa elencatigli dal giudice Juan Merchan per il caso dei presunti pagamenti illeciti alla pornostar Stormy Daniels. Nella prima foto pubblicata dai media Usa, il tycoon compare al banco degli imputati con al suo fianco gli avvocati Joe Tacopina e Susan Necheles. Trump è entrato in tribunale attorno alle 13.30 ora locale, le 19.30 in Italia, senza rilasciare dichiarazioni, né ai cronisti né ai sostenitori. Ma poco prima ha lanciato un ultimo messaggio vittimista sul suo social Truth, definendo l’incriminazione a suo carico “surreale”. «Sembra surreale, ma stanno per ARRESTARMI. Non riesco a credere che stia succedendo in America». Presentandosi in tribunale, Trump è ora formalmente in arresto, come ricorda a caratteri cubitali la Cnn. Che fa sapere anche che l’ex presidente avrebbe chiesto espressamente che gli sia scattata la foto segnaletica di ogni incriminato, in una mossa che pare già studiata in vista per costruire la narrazione della campagna presidenziale 2024.

