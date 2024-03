Palermo, la guerriglia urbana per i roghi delle vampe di San Giuseppe: bottiglie, uova e mobili contro la polizia – Il video

Ieri, 18 marzo, si sono viste scene di guerriglia urbana a Ballarò nel mercato storico di Palermo: alcuni giovani hanno dato fuoco a una vampa di San Giuseppe in piazza San Saverio. Quando è arrivata la polizia si sono verificati lanci di bottiglie, uova e mobilio. Mentre un’altra catasta di legno ha preso fuoco in via Tiro a segno nei pressi della struttura abbandonata. Dal luogo del rogo si sono innalzate fiamme alte diversi metri e una coltre di fumo bianco ha invaso l’intera zona. Lanci di bottiglie anche alla Kalsa, in zona Oreto, allo Sperone, nella zona dell’ospedale Civico e a Sant’Erasmo. In alcuni casi ragazzi e adulti radunati nella zona delle ‘vampe’ sono riusciti a dare fuoco alla montagna di legna accumulata per giorni.

Valter Mazzetti, segretario generale Fsp Polizia di Stato, fa sapere che tre poliziotti sono rimasti feriti: «Sono stati letteralmente bersagliati da bottiglie di vetro, sassi e oggetti vari. Il bilancio registra ancora una volta diversi feriti tra gli operatori di polizia. Siamo preoccupati per questo crescente e sempre più ostile e violento atteggiamento nei confronti delle forze dell’ordine. Alle istituzioni ribadiamo la necessità di avere maggiori tutele e rispetto».

Foto copertina da: Blogsicilia su X

