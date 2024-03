Il canale Telegram di Chiara Ferragni vieta di scrivere alcune parole: ecco quali

Pochi giorni fa Chiara Ferragni è sbarcata su Telegram con un gruppo dal nome «Chiara’s most loyal». Oltre 50mila iscritti, gli utenti più fedeli, un numero di gran lunga inferiore rispetto ai suoi quasi 3 milioni di follower su Instagram. L’obiettivo è interagire con la community «in modo più diretto», aveva precisato la stessa influencer il giorno del lancio. L’operazione arriva dopo che Ferragni aveva già iniziato a confrontarsi con gli utenti sui social, rispondendo direttamente ai commenti o mettendo cuoricini a chi la invitava a resistere per il momento delicato. Peccato, però, scrive Fanpage, che la policy sui commenti sia abbastanza restrittiva. Non tutte le parole sono ben accette tra i fedelissimi. E non è affatto difficile scoprire quali termini vengono immediatamente cancellati dai moderatori del canale. Anche perché sono tutti legati alle inchieste giudiziarie in cui è coinvolta Ferrigni. Si parte da beneficenza, per poi passare a Oreo, Balocco, Pandoro, ma anche Truffa e Uova di Pasqua. Una lista di parole proibite che magicamente vengono censurate dal sistema. Via libera, invece, ai vocaboli che riguardano la rottura con Fedez. Matrimonio, Separazione, divorzio, per citarne alcuni. Ma chissà per quanto tempo ancora.

