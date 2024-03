Chiara Ferragni cerca di ricostruire la community. Sbarca su Telegram con un gruppo: «Così possiamo interagire in modo più diretto» – Il video

Detto, fatto. Dopo aver paventato l’ipotesi tra le sue storie Instagram nella giornata di ieri, Chiara Ferragni ora è ufficialmente sbarcata su Telegram con un gruppo dal nome «Chiara’s most loyal». Prima il classico messaggio di benvenuto: «Ciao a tutti! Grazie a tutti quelli che parteciperanno alle mie farneticazioni quotidiane». Poi si lancia in un audio in cui mette le mani avanti, precisando che sta ancora imparando a capire bene come funziona il social. Ma ci tiene a dire ai suoi telespettatori di essere contenta di poter parlare con loro «in modo più diretto». Infine, pubblica una sua foto allo specchio mostrando il look del giorno e chiedendo un commento ai fan. Inutile dire che da subito si sono moltiplicati commenti ed emoji. Al momento, il canale ha raggiunto quasi 30mila iscritti, ma data la popolarità dell’influencer è destinato a crescere a vista d’occhio. Si tratta di un’operazione che arriva dopo che Ferragni aveva già iniziato a interagire maggiormente con gli utenti su Instagram, rispondendo direttamente ai commenti o mettendo cuoricini a chi la invita a resistere per il momento delicato che sta attraversando. Forse un modo per ricostruire fiducia con la sua community, dopo le tante beghe legali, o forse solo una nuova strategia di marketing?

