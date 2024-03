Chiara Ferragni pronta ad aprire un canale Telegram per i fan. Delusa da Instagram: «Lì non riusciamo a dialogare bene» – Il video

Da qualche giorno Chiara Ferragni ha iniziato ad interagire con i seguaci che commentano i suoi post su Instagram, talvolta mettendo cuoricini a chi le chiede di resistere e sorridere anche al momento non idilliaco che sta passando, altre volte replicando a critiche o fornendo piccoli particolari di quel che sta passando ad account che apparentemente conosce meglio. L’influencer però non è soddisfatta del rapporto con i fan che le consente Instagram. E sta pensando di trasferire il suo canale broadcasting aperto solo nel giugno dell’anno scorso.

L’idea lanciata ai fan del canale «Chiara’s most loyal»

In un video postato fra le stories di Instagram la sera del 14 marzo la Ferragni lancia una sorta di referendum fra i seguaci: «Stavo pensando a una cosa, guys», spiega, «visto che ho qua davanti il gruppo dei most loyal dove nessuno può rispondere, che è una cosa un po’ stupida di Instagram, diciamocelo, stavo pensando: e se facessi un gruppo Telegram? Per chi vuole essere aggiornato di più su di me, i most loyal diciamo, in cui potete anche rispondermi, fare dei thread, eccetera… Fatemi sapere se siete interessati». La Ferragni ha subito avviato- ancora su Instagram, un sondaggio sul tema: «Entreresti nel gruppo Telegram?».

