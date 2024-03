Roma, albero crolla sulla Cristoforo Colombo. Le immagini della caduta – Il video

Ieri un enorme albero è caduto e ha centrato due auto in via Cristoforo Colombo a Roma, abbattendo un semaforo. La caduta del pino ha ferito una persona. Le immagini dell’incidente sono state diffuse in queste ore dalla pagina Instagram “Welcome to favelas”. Il crollo è avvenuto in via Cristoforo Colombo, all’altezza di viale Asia all’Eur. Si tratta di una delle strade più trafficate della Capitale, l’episodio poteva generare ulteriori vittime.

