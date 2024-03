Buona la prima dell’Italia negli Stati Uniti: 2-1 al Venezuela, doppietta di Retegui

Si chiude con una vittoria la prima amichevole della Nazionale Italiana negli Stati Uniti contro il Venezuela: una doppietta di Mateo Retegui basta agli Azzurri per liquidare gli avversari. A Fort Lauderdale in Florida Spalletti decide di sperimentare la difesa a tre, con Udogie e Cambiaso sulle fasce e la coppia in attacco Mateo Retegui e Federico Chiesa. Pronti, via, l’Italia concede un errore agli avversari, ma Donnarumma riesce a parare. Il primo tempo scivola via fino al 40esimo, quando alla prima occasione nitida Retegui trasforma in rete l’assist di Cambiaso. Ma il vantaggio non dura molto, appena tre minuti dopo il Venezuela pareggia. Nel secondo tempo l’Italia non cambia marcia e sbaglia molto, il Venezuela ha l’occasione per segnare nuovamente ma poi Spalletti cambia il modulo, passando al 4-3-3: fuori Chiesa, Locatelli, Frattesi, e Cambiaso (e Bonaventura a inizio secondo tempo), dentro Zaccagni, Jorgijho, Pellegrini, Zaniolo e Barella. Gli Azzurri si scrollano dal torpore e aumentano il ritmo del proprio gioco. Alla seconda occasione della partita, Retegui segna la sua doppietta a 10 minuti minuti dallo scadere, e il risultato non cambia più. La Nazionale affronterà poi l’Ecuador domenica 24 marzo (ore 21 italiane).

