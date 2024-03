La Russia attacca l’Ucraina con 90 missili e 60 droni: «Colpita la diga di Zaporizhzhia, centrale a rischio blackout»

La Russia nella notte ha attaccato l’Ucraina con 90 missili e 60 droni. Lo ha fatto sapere su Telegram il presidente Volodymyr Zelensky. «Il mondo vede con la massima chiarezza gli obiettivi dei terroristi russi: centrali elettriche e linee di approvvigionamento energetico, una diga idroelettrica, normali edifici residenziali, persino un filobus. La Russia è in guerra contro la vita della gente comune», ha scritto Zelensky. La fornitura di energia elettrica è stata ripristinata: «I missili russi non hanno ritardi, così come i pacchetti di aiuti per il nostro Paese. I droni non sono indecisi come alcuni politici. È importante capire il costo dei ritardi e delle decisioni rimandate».

I non-umani di Mosca

Il presidente ha parlato degli aiuti dell’Occidente: «I sistemi Patriot devono proteggere Kharkiv e Zaporizhzhia, e abbiamo bisogno di difesa aerea per proteggere la popolazione, le infrastrutture, le case e le dighe. I nostri partner sanno esattamente cosa serve. Possono sicuramente sostenerci. Abbiamo bisogno di queste soluzioni. La vita deve essere protetta da questi non-umani di Mosca. Il consigliere del sindaco di Mariupol Pyotr Andryushchenko ha fatto sapere che la Russia ha bombardato la centrale idroelettrica del fiume Dnipro. La circolazione sul ponte è stata bloccata. Un missile avrebbe anche colpito un filobus pieno di operai: decine di persone sono rimaste ferite. Il capo del dipartimento di polizia di Zaporizhzhia Ivan Fedorov ha detto alla tv nazionale che «dalle 4 del mattino, i russi hanno colpito le infrastrutture civili, causando molti danni».

La centrale di Zaporizhzhia

A causa dell’attacco russo la centrale nucleare di Zaporizhzhia si trova sull’orlo del blackout. Anche la diga della cittadina è stata colpita. Secondo la società per l’energia atomica di Kiev Energoatom la linea aerea esterna che collega la centrale con il sistema energetico unificato dell’Ucraina è stata disconnessa. «Una situazione del genere è estremamente pericolosa e minaccia una situazione di emergenza. Se l’ultima linea di comunicazione con la rete elettrica viene interrotta, la centrale si troverà in un altro blackout», ha dichiarato Petro Kotin, capo di Energoatom.

