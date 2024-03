Il machete, la cocaina, l’amputazione: cosa c’è nell’indagine su Pietro Costanzia di Costigliole

Pietro Costanzia di Costigliole ha aggredito con un machete il 24enne O.B. per questioni di droga e non di gelosia. I colpi che sono costati al ragazzo l’amputazione della gamba riguardano una faida per lo spaccio di stupefacenti. Ne sono convinti gli investigatori che indagano sulla vicenda. E che ieri hanno arrestato anche la fidanzata del “conte” Claudia Palin. Costanzia di Castigliole, in arresto per tentato omicidio, non ha però nessun mandato di arresto internazionale per traffico di droga in Spagna. Ma lui lo diceva in giro per darsi un tono. E per incutere timore agli interlocutori. Anche il fratello Carlo Costanzia Flores, figlio di Carlo e della modella Mar Flores, ha guai con la giustizia. Di mestiere fa l’attore: ha preso parte alla serie di Netflix Toy Boy.

Il Santo

La Stampa racconta oggi gli sviluppi dell’indagine sul conte. Che si faceva chiamare Il Santo dagli amici. La vittima dell’agguato ha invece il padre in carcere per droga. Ed è un volto noto tra i consumatori di cannabis. Voleva vendere qualche stupefacente per rimediare a sua volta i soldi per la droga. E proprio questo avrebbe scatenato la reazione del Santo. Il quale però non parla con gli inquirenti. Il pubblico ministero Mario Bendoni gli ha fatto alcune domande ma lui non ha aperto bocca. Pietro Costanzia di Costigliole si è soltanto dichiarato innocente. Il padre Carlo gli crede: «Non c’entra nulla con l’aggressione». Nato a Milano, ha studiato marketing a Barcellona. Poi è rimasto a Madrid fino all’estate scorsa. Lì vivono il padre, la madre e il fratellastro Carlo. Che è un idolo delle adolescenti con 60 mila followers su Instagram.

I guai con la giustizia

La Fiat Panda con targa italiana che l’attore guida ha ricevuto centocinquanta multe per parcheggi non pagati ed eccesso di velocità. E qualche questione legata al mondo dell’immobiliare. Il fratello invece deve fronteggiare accuse più gravi. Mentre la fidanzata è accusata per ora soltanto di detenzione di droga ai fini di spaccio.

Leggi anche: