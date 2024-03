L’operazione all’intestino, la chemio preventiva e il ritiro dalla vita pubblica: cosa sappiamo sul tumore di Kate Middleton

Non si hanno ancora dettagli sulla forma di cancro di cui soffre Kate Middleton. Ieri la principessa del Galles ha pubblicato un video sui propri canali social per rivelare la malattia che l’ha colpita. Mettendo così a tacere speculazioni e complotti che da settimane circolano sul suo conto. «A gennaio ho subito un importante intervento chirurgico addominale a Londra e all’epoca si pensava che la mia condizione non fosse legata al cancro. L’intervento ha avuto successo. Tuttavia, gli esami effettuati dopo l’operazione hanno stabilito che c’era un cancro», ha spiegato Kate senza troppi giri di parole. Ad oggi, però, ancora non è chiaro di che tumore soffra la principessa del Galles.

L’ipotesi del tumore all’intestino

Ad avanzare qualche prima ipotesi è Antonio Caprarica, storico giornalista della Rai ed esperto della royal family inglese. Caprarica spiega all’Adnkronos: «Avevamo ipotizzato, seppur sulla base di pure illazioni, che le fosse stato prelevato un pezzo di intestino, si sperava che non fosse cancerogeno. E invece i risultati, che come è noto richiedono un po’ di tempo per uscire, hanno rivelato il contrario». L’ipotesi più accreditata dalla stampa, al momento, prevede che Kate soffra quindi di un tumore all’intestino. Il che – sottolinea Caraprica – significherebbe che «la situazione è molto grave». Da qui, dunque, la decisione di Kensington Palace di spiegare pubblicamente la faccenda. E, soprattutto, proteggere i tre figli (George, Charlotte e Louis) dal mondo esterno facendoli restare a casa per un po’.

Le due star (malate) della Royal Family

«Si comprende perché questa povera disgraziata famiglia abbia chiesto un po’ di rispetto, anche per preparare e per spiegare la situazione a tre bambini piccoli», aggiunge l’ex corrispondente della Rai. Nel video in cui ha rivelato di soffrire della malattia, Kate ha aggiunto di sentirsi «bene» e «ogni giorno più forte». Non sono stati rivelati dettagli, però, sui tempi di guarigione o sui risultati ottenuti con le prime sedute di chemioterapia, che dovrebbero essere iniziati il mese scorso. Fatto sta che dopo mesi di indiscrezioni, mai confermate né smentite dalla famiglia reale britannica, Kate ha raccontato ai cittadini tutta la verità su ciò che le è successo. «Tutta la situazione è stata gestita in modo pessimo. Probabilmente bisognava preparare meglio sin dall’inizio in modo graduale il popolo», osserva ancora Caraprica.

Determinata ma calma

Secondo l’ex corrispondente Rai, la monarchia inglese è uno spettacolo «che poggiava su due star: re Carlo e la principessa Kate». E il fatto che entrambi abbiano rivelato di essere malati «getta un’ombra molto seria e grave sulla monarchia». Il video in cui Kate ha rivelato di essere malata di cancro può offrire qualche dettaglio sul modo in cui la famiglia reale intende comunicare il delicato periodo che sta attraversando. Nel filmato, che dura poco più di 2 minuti, la principessa del Galles siede su una panchina di legno con un’aiuola di narcisi alle sue spalle.

La location

Una location ideale per trasmettere un messaggio di calma, così come conferma anche il look casual con jeans e maglione. «Come ho detto loro, sto bene e divento più forte ogni giorno concentrandomi sulle cose che mi aiuteranno a guarire, nella mia mente, nel mio corpo e nel mio spirito», ha assicurato Kate, chiarendo che non parteciperà a impegni ufficiali fino a quando starà meglio.

Leggi anche: