Kate e William ringraziano: «Commossi e grati per la comprensione e i gentili messaggi»

Il Principe e la Principessa di Galles sono «enormemente colpiti dai gentili messaggi» ricevuti in seguito al video in cui Kate ha deciso ieri di rendere pubblica la sua lotta contro il cancro. Un portavoce di Kensington Palace ha dichiarato alla Bbc: «Il principe e la principessa sono entrambi enormemente commossi dai gentili messaggi provenienti da persone qui nel Regno Unito, in tutto il Commonwealth e in tutto il mondo in risposta al messaggio di Sua Altezza Reale». «Sono estremamente commossi dal calore e dal sostegno del pubblico e sono grati per la comprensione della loro richiesta di privacy in questo momento», ha aggiunto. Si tratta, spiega la Bbc, dell’ultima dichiarazione dei Principi del Galles. E non ce ne saranno nuove nei prossimi giorni. È un messaggio che è allo stesso tempo un ringraziamento e un cortese avvertimento: la coppia afferma che il lato pubblico di questa diagnosi è finito e che ora vogliono essere lasciati in pace. Tanti vip ed influencer si sono scusati nelle ultime ore per l’ironia fatta sull’assenza della principessa del Galles.

