Trani, allarmi bomba alla stazione e nelle scuole: «Ci sono ordigni biologici». La rivendicazione firmata in arabo

Alla stazione di Trani un allarme bomba porta allo stop della circolazione ferroviaria tra Pescara e Bari. La decisione è arrivata alle 6:26 di stamattina, dopo il ritrovamento di un biglietto che annunciava la presenza di ordigni biologici nella stazione e in alcune scuole della città. I treni Alta Velocità, Intercity e regionali potranno registrare dei ritardi, annuncia Trenitalia. Mentre sulle tratte regionali ci si aspettano «limitazioni di percorsi e cancellazioni».

I treni fermi segnalati dal sito di Trenitalia sono il Frecciarossa Lecce – Milano delle 5:55, il treno Alta velocità Bari – Milano delle 6:35, e gli Intercity Torino- Lecce delle 20:50, Milano – Lecce delle 21:15 e il Milano – Lecce delle 21:50. Il comune fa sapere invece, che sono in corso le bonifiche nelle scuole per «consentire l’accesso nei plessi» degli studenti e delle studentesse al termine delle attività delle forze dell’ordine Il biglietto a quadretti scritto a mano e in stampatello con la penna blu era firmato in arabo. Le immagini delle telecamere di sicurezza della stazione sono state sequestrate.

Foto copertina da: X

