Lecce, bimba di 5 anni azzannata nel sonno dal pitbull di famiglia: operata d’urgenza

Una bambina di 5 anni è stata azzannata ieri mentre dormiva in casa a Cutrofiano, in provincia di Lecce. Il cane di famiglia che ha morso la piccola è un pitbull: si sarebbe introdotto nella stanza della bambina dopo che un familiare ha accidentalmente aperto la porta, e l’avrebbe azzannata alla testa e al polpaccio, causandole gravi ferite. Portata d’urgenza all’ospedale «Cardinal Panico» di Tricase, la piccola è stata sottoposta a un intervento chirurgico per le ferite alla testa e al viso, quindi trasferita al «Dea-Fazzi» di Lecce per ulteriori cure. La bambina è ora intubata e sotto osservazione, anche se non sarebbe in pericolo di vita. Sull’accaduto stanno ora indagando le forze dell’ordine. Carabinieri e veterinari dell’Asl hanno già provveduto ad effettuare i primi accertamenti in casa sul cane e a raccogliere le prime testimonianze dei famigliari e di chi era in casa al momento dell’aggressione.

