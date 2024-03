Accoltellato al collo l’artista Andrea Saltini, l’agguato in chiesa alla mostra accusata di blasfemia

È stato accoltellato al collo da uno sconosciuto l’artista Andrea Saltini, autore delle opere esposte nella chiesa di Sant’Ignazio di Carpi, in provincia di Modena. Saltini si trovava all’interno della chiesa per la mostra «Gratia plena», quando ha avuto una colluttazione con un uomo con mascherina che voleva danneggiare una delle opere con un coltello, imbrattandola anche con una bomboletta spray. Saltini ha tentato di bloccare l’uomo, che a sua volta lo ha ferito con una coltellata al collo. L’artista è rimasto ferito ma non sarebbe in gravi condizioni, secondo le prime informazioni emerse dopo l’arrivo in ospedale. Lo sconosciuto intanto è scappato.

La mostra di Saltini a Carpi da giorni è sotto accusa perché considerata blasfema. Contestazioni partite anche dal sito cattolico tradizionalista «La nuova bussola quotidiana», soprattutto per il quadro di Saltini in cui viene ritratto un uomo chinato sulle parti intime di Gesù, come ricorda La Gazzetta di Modena. L’opera si intitola «INRI – San Longino» e raffigura un Cristo sdraiato nudo con mani e piedi bucati e la scritta «Inri». La Diocesi ha respinto le accuse, invitando a guarda la mostra nel suo complesso: «Quanto ai giudizi, o pregiudizi secondo cui alcuni quadri esposti riproducono immagini blasfeme o dissacranti, pur rientrando nella libera circolazione delle opinioni, oltre a risultare irrispettosi nei riguardi del percorso compiuto soprattutto dall’artista e anche dai promotori, nulla di tutto questo è rilevabile davanti ad una visione delle opere corretta, documentata e con sguardo limpido».

Leggi anche: